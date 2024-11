Időjárás

Több ezer háztartás maradt áram nélkül, és a vonatközlekedés is akadozott a havazás miatt Székelyföldön

Szeben megyében egy országúton akadozott a közlekedés, miután az erős szél miatt és a hó súlya alatt megrogyott fák az úttestre dőltek. 2024.11.21 18:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyergyószéken és Balánbányán több ezer háztartás maradt áram nélkül, és a vasúti közlekedés is akadozott csütörtökön Székelyföldön az éjszakai havazás miatt.



Az idei tél első nagyobb havazása az egész Székelyföldet és Erdély más megyéit is érintette, a hóréteg vastagsága egyes helyeken a 20 centimétert is eléri.



Hargita megyében csütörtök reggelre tucatnyi település több ezer fogyasztója maradt áram nélkül, miután a hó és a viharos szél több transzformátorállomást is megrongált.



A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint Balánbányán és Gyergyószék számos településén, a többi között Maroshévízen és Borszéken szünetelt az áramszolgáltatás, a meghibásodás közel tízezer fogyasztót érintett.



Hargita megyében csütörtök reggel sűrű havazásra ébredtek a lakosok, az utakat ellepte a hó. A Csíkszeredához közeli Hargitafürdőn tíz centiméteres volt a hóréteg vastagsága. A térségben folyamatosan takarítják az utakat.



Hó borítja Kovászna és Brassó megye útjait is. A brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság közölte: több mint 150 munkagépük dolgozik. Brassó, Szeben, Maros, Hargita és Kovászna megyében ezer tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét az útkarbantartók. Beszterce-Naszód megyében is téliesek az útviszonyok, az Erdélyből Moldvába vezető hágókon 20 centiméteres a hóréteg – írta az Agerpres hírügynökség.



Szeben megyében egy országúton akadozott a közlekedés, miután az erős szél miatt és a hó súlya alatt megrogyott fák az úttestre dőltek.



A havazás egyes helyeken a vasúti közlekedésre is kihatott. A román vasúttársaság (CFR) Brassó, Jászvásár (Iasi) és Bukarest regionális igazgatóságainak több vonalán számos vonat vesztegelni kényszerült, míg el nem hárították az akadályt. Maroshévíz és Galócás között is szünetelt a vonatközlekedés.



A román meteorológiai szolgálat (ANM) péntekre sűrű havazás és hóvihar miatt harmadfokú riasztást adott ki hét megye hegyvidékeire, míg a többi térségben első- és másodfokú riasztás van érvényben.