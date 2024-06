Időjárás

Meteorológia: hevesebb zivatarok alakulhatnak ki hétfőn

A zivatarokat általában viharos szél, a hevesebb viharokat óránkénti 90-100 kilométeresnél is erősebb széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. 2024.06.30 13:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki a délnyugati és az északkeleti országrészekben hétfőn - figyelmeztet a HungaroMet Zrt.



A veszélyjelzés szerint Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hétfőn hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt a hét vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.



Az ország többi vármegyéjére - Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével - elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig zivatar kialakulásának veszélye miatt. Csongrád-Csanád és Békés vármegyében viszont hétfőn a középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, emiatt magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben a két vármegyében.



Az előrejelzés szerint vasárnap estétől növekszik a zivatarok valószínűsége. Kezdetben elsősorban északnyugaton, a Dunántúl északi részén alakulhatnak ki zivatarok, majd a középső országrészben, a főváros térségében, illetve éjféltől egyre inkább az ország északi, északkeleti harmadában és az Észak-Alföldön. Zivatarok környezetében intenzív csapadék, viharos, óránkénti 60-80 kilométeres szél és néhol jégeső fordulhat elő.



Hétfőn a déli óráktól elsősorban a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten és az Észak-Alföldön válnak kedvezővé a feltételek zivatarok kialakulásához, és néhol heves zivatar is előfordulhat. Az ország többi részén kisebb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok.



A zivatarokat általában viharos szél, a hevesebb viharokat óránkénti 90-100 kilométeresnél is erősebb széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Hétfőn az éjszaka első felében még előfordulhatnak zivatarok, amelyek lecsengése csak hajnaltól várható.