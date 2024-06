Időjárás-riasztás

Vihar - Másodfokú riasztást adtak ki felhőszakadás veszélye miatt több keleti járásra

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több kelet-magyarországi járásra a HungaroMet Zrt. péntek délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Hajdú-Bihar és Békés vármegye riasztás által érintett járásaiban a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyit meghaladó mennyiségű csapadék hullhat.



Péntek éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. Az ország többi részén - Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye kivételével - elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, a zivatarokból rövid idő alatt 25-30 milliméternyi eső eshet. Emellett az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint péntek estig szórványosan előfordulhatnak zivatarok, kisebb eséllyel a nyugati megyékben. A zivatarokat felhőszakadás, viharos, óránkénti 60-70 kilométeres sebességű széllökés, illetve jégeső is kísérheti.



Szombaton az északi, északkeleti megyékben alakulhatnak még ki néhol zivatarok a déli, délutáni órákban, másutt ennek egészen kicsi az esélye. A zivatarokat ezen a napon is kísérheti felhőszakadás, viharos kifutószél, valamint apró szemű jég.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, vihar idején az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - érdemes védett helyre vinni.



Azt tanácsolták, hogy ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, akkor lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy ahol villámárvíz alakul ki, ott már bokáig érő vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.



Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.