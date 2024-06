Időjárás

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki az ország délnyugati vármegyéinek egyes járásaira

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Somogy, Tolna, Baranya és Zala vármegyék egyes járásaira a HungaroMet Zrt. hétfő délután; valamint hevesebb zivatar veszélye miatt Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásaira.



A veszélyjelzés szerint a felhőszakadás veszélye miatt riasztással érintett járásokban a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél több csapadék hullhat. A hevesebb zivataroknál pedig a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



Hétfő éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy és Zala vármegyék területére. Ugyancsak hétfő éjfélig hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, és Békés vármegyék területére.



Az előrejelzés szerint hétfő estig egyre nagyobb területen, nagyobb számban a Dunántúlon várható zivatar. Nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladnak. Éjszaka csökken a zivatarok száma, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak.



Emellett kedd délelőttig nagyobb területen lehet a zivatarokhoz kapcsolódóan felhőszakadás, a Dunántúl egyes részein hétfőn az egymást követően cellákból pár óra alatt akár 40-50 milliméter is lehet a csapadékösszeg. Kedden napközben felhőszakadás főként az Északi-középhegység és az Észak-Alföld környezetében fordulhat elő.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek arra hívta fel a figyelmet, hogy ha villámlik, érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben.



Ne tartózkodjunk vízben, otthon is kerüljük a vizesblokkok használatát. Kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt - javasolta. Hozzátette: akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy otthon érdemes kihúzni az elektromos gépeket a konnektorból, mert ha villám csap az épületbe, vagy a közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az a túlfeszültség miatt tönkre fog menni.