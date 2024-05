Időjárás

Számos halálos áldozata és több tucat sérültje van az USA államait sújtó újabb viharoknak

A legtöbb halálos áldozat, legkevesebb hét ember Texasban, Dallas közelében vesztette életét és több tucatnyian megsérültek. A texasi áldozatok többsége egy autópálya-pihenőnél és -benzinkútnál vesztette életét, vagy sérült meg, amikor hiába keresett menedéket a tornádó elől.



Cooke megye rendőrhatóságának vezetője közölte, a kutató- és mentőegységek egy 2 és egy 5 éves gyerek holttestére bukkantak.



Ray Sappington elmondta, hogy a Dallastól északra fekvő térséget, Valley View kistelepülés környékét, és Denton városát érintette az ítéletidő, ahol az épületekben is súlyos károk estek. A közeli Ray Roberts-tó kikötővárosában a szélvihar lakóautókat borított fel.



Az Oklahoma felé vezető államközi 35-ös autópályán a forgószél egy ott közlekedő nagy méretű kamiont is feldöntött, amelyet keresztbe fordított az úton, ahol így órákon át állt a forgalom.



Texas viharok által érintett északi részén helyi idő szerint a vasárnapi reggeli órákban mintegy 100 ezer otthonban nem volt áram.



Az Egyesült Államok középső részének további államaiban is tucatnyi tornádó alakult ki az erős széllel, jégesővel végigvonuló viharzónához kapcsolódóan, így Oklahoma, Kansas, Missouri és Arkansas szövetségi államokban.



A halálos áldozatokat Oklahoma és Arkansas államokban is követelt a súlyos vihar, amely miatt további, mintegy 200 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás.