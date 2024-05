Időjárás

Texas vihar sújtotta térségében továbbra is százezrek vannak áram nélkül

Houstonban és környékén szombaton is mintegy fél millió háztartás és vállalkozás volt áram nélkül a texasi nagyvárost érintett súlyos viharok nyomán, miközben a halálos áldozatok száma hétre emelkedett.



Texas sűrűn lakott délkeleti részének hatóságai további három halálos áldozatról számoltak be helyi idő szerint péntek este, köztük egy 85 éves asszonyról, akinek a háza villámcsapás nyomán gyulladt ki.



Előzőleg Houston polgármestere már négy halálos áldozatról beszámolt.



A nagyvárosba csütörtök késő este érkezett a vihar, hurrikán erejű, óránkénti 160 kilométeres sebességet meghaladó széllel, aminek nyomán Houston belvárosában számos toronyház ablaka kitört és épületek homlokzata károsodott. Összesen csaknem egy millió fogyasztónál szűnt meg az áramszolgáltatás, a teljes helyreállítás napokig tarthat még, mert nem csak villanyvezetékek szakadtak le, de magasfeszültségű elektromos elosztó tornyok is ledőltek.



A városi tisztségviselők a helyreállítási munkával párhuzamosan egy közelgő hőhullámra készülnek, és az áramellátás nélkül maradt lakosok számára "hűsölő központokat" nyitottak meg, azaz légkondicionált helyiségeket nyitottak. A hőség miatt több száz mobil klímaberendezést juttattak el idősek, és mozgáskorlátozottak számára is.



A következő napokban a hőmérséklet napi csúcsértéke tartósan meghaladhatja a 35 fokot, miközben a nagy páratartalom miatt a hőérzet megközelítheti a 40 fokot Houston körzetében, és Texas teljes déli területein.