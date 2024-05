Időjárás

Visszavonták a heves zivatarok veszélye miatt kiadott másodfokú riasztásokat

Visszavonta a hevesebb zivatarok veszélye miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztásokat a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek kora este.



Korábban Fejér és Pest vármegye egyes járásaira és Budapestre adtak ki másodfokú (narancs) riasztást hevesebb zivatarok veszélye miatt. A másodfokú riasztásokat pénteken kora este visszavonták.



Az MTI-hez eljuttatott előrejelzés szerint pénteken a kora esti, esti órákban továbbra is előfordulhatnak zivatarok, néhol még heves zivatarok is, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, délkeleten a Tisza mentén.



A zivatarok környezetében előfordulhat jégeső, és viharos, óránkénti 60-80 kilométeres szél. A heves zivatarokhoz nagyobb méretű, 3 centiméternél nagyobb jég, erősen viharos, óránkénti 80-90 kilométeres sebességet meghaladó széllökés, esetleg felhőszakadás is társulhat. Zivatarok - fokozatosan gyengülve - az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is lehetnek.