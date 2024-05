Világvége

Félmillió hektárt újravetnek Oroszországban a fagykárok miatt

A fagyok és a déli területeken nagy valószínűséggel bekövetkező aszály miatt az országban "meglehetősen nehéz helyzet" alakult ki. 2024.05.15 08:34 MTI

Félmillió hektárt fognak újravetni a fagytól károsodott orosz régiókban az agrárgazdálkodók - jelentette ki Okszana Lut mezőgazdasági miniszterjelölt moszkvai parlamenti meghallgatásán.



Az eddigi agrárminiszter-helyettes azt mondta, hogy ehhez minden szükséges forrás rendelkezésre áll, mind a vetőmagot, mind a finanszírozást illetően. Hozzátette, hogy a szaktárca nyomon fogja követni a biztosítótársaságok által a növénytermesztőknek folyósítandó kifizetéseket is.



Lut szerint a fagyok és a déli területeken nagy valószínűséggel bekövetkező aszály miatt az országban "meglehetősen nehéz helyzet" alakult ki.



Több oroszországi régió - köztük a lipecki és a voronyezsi - hatóságai a május eleji fagyok miatt szükségállapotot vezettek be a mezőgazdaságban. Dmitrij Patrusev megbízott mezőgazdasági miniszter a parlamenti alsóház agrárbizottságának vasárnapi ülésén kijelentette, hogy a termés Oroszországban a nehéz időjárási körülmények és a fagyok ellenére is elegendő lesz az élelmezési biztonsághoz.



Az orosz Agrárpiaci Konjunktúra Intézet (IKAR) a fagyok miatt 5,5 százalékkal, 86 millió tonnára csökkentette a 2024-es oroszországi búzatermésre vonatkozó előrejelzését, a bruttó gabonatermésre vonatkozó prognózisát pedig 5 százalékkal, 135 millió tonnára szállította le.