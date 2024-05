Megérkezett a napszél, tombol a geomágneses vihar

A korábban előrejelzettnél hamarabb, már a péntek kora esti órákban elérte bolygónkat az elmúlt napokban történt napkitörések szele - írta az Időkép.



A Föld mágneses terében okozott zavar értékét mérő Kp-index értéke ezekben a percekben az igen ritka, 8-as erősséget is elérte.



Ha sötét lenne, akkor minden bizonnyal hazánkból is látható lenne a sarki fény.



A NOAA űridőjárással foglalkozó részlege G4-es erősségű geomágneses viharra adott ki figyelmeztetést, ilyenre utoljára 2005-ben volt példa.

It is a *mess* out there. pic.twitter.com/6wTLM0osOJ