Időjárás

Agrometeorológia: a Dunántúlon nagyobb mennyiségű csapadék eshet, de a Tiszántúlon többfelé alig fog esni

Záporok öntözik előbb az ország délnyugati, majd északkeleti felét, de csak a Dunántúlon várható nagyobb mennyiségű csapadék, míg a Tiszántúlon többfelé alig fog esni, és tovább szárad a talaj - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.



Azt írták: az elmúlt egy hétben nagyrészt száraz, többnyire napos volt az időjárás, pénteken még a Duna-Tisza közén és északkeleten többfelé 0 Celsius-fok alá hűlt a levegő, majd a hőmérséklet emelkedni kezdett, vasárnap már 25 fok körül voltak a maximumok, a napi középhőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakult.



A múlt hét második felében kevés helyen előfordultak gyenge záporok, majd országszerte száraz napok következtek, és csak szerda estétől eredt el néhol ismét az eső, de összességében az ország túlnyomó részén 1 milliméter alatt alakult az elmúlt egy hét csapadékösszege. A talaj felső fél méteres rétege sokat száradt az elmúlt egy hét során, a felszínközeli néhány centiméter ismét teljesen kiszáradt. Kritikusan száraz a felső 20 centiméteres talajréteg a déli országrész középső tájain, míg máshol egyelőre kielégítő a talaj felső 20, illetve 50 centiméteres rétegének nedvességtartalma. A fél méternél mélyebb réteg továbbra is bőven tartalmaz nedvességet.



Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál: a kalászosok intenzíven növekednek, már a kalászhányás fázisában járnak. Az őszi káposztarepce elvirágzott vagy a virágzás végén jár, a becőképződés a jellemző, többfelé meglehetősen ritkásak az állományok. A frissen kisorolt napraforgó és kukorica intenzíven fejlődik a múlt heti csapadék és az utána érkezett meleg idő hatására, ugyanakkor az időjárás a gyomok növekedését is segítette.



A gyümölcsfák már elvirágzottak, a terméskezdeményeket és a növekvő termést a nagyszámú kártevő mellett a múlt héten még többször veszélyeztették gyenge éjszakai fagyok. Az akác már az északi területeken, így Miskolc térségében is virágzik, csaknem egy hónappal korábban, mint 2023-ban, amikor fagykár is érte a növényeket.



Hozzátették: a fákon sok a virág, a napos, meleg, de nem forró idő kedvező a hordásra. A méhcsaládok a korai tavaszban is kellően meg tudtak erősödni, már január végén a mogyoróról hordták a virágport az enyhe napokon.



A HungaroMet tájékoztatása szerint a legfrissebb, április második felére vonatkozó, a felszín "zöldességét" mutató vegetációs index értéke meglehetősen magas a korán érkezett tavasz hatására, és az évszaknak megfelelő növekedés jellemzi. Az ország egész területén az átlagosnál fejlettebb a vegetáció.

Az előrejelzés szerint változékonyabbra fordul az idő, többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A következő egy hétben a Dunántúlon várható nagyobb mennyiségű csapadék, arrafelé területi átlagban is 10-30 milliméter, míg a Tiszántúlon többfelé alig fog esni, és tovább szárad a talaj. A hőmérséklet nem változik számottevően, jellemzően marad a kora nyárias meleg idő 25 fok körüli csúcsértékekkel, de a tartósabban csapadékos délnyugati tájakon pénteken 20 fok alatt maradnak a maximumok.