Időjárás-elemzés

Meteorológia: az idei volt a nyolcadik legenyhébb április

A hónap második felére jelentős lehűlés jött és tartósan az átlag alatt maradt a hőmérséklet, olyannyira, hogy április második fele közel 6 fokkal hűvösebb volt, mint az első. 2024.05.03 10:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei volt a mérések kezdete, 1901 óta a nyolcadik legmelegebb április, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 13,3 Celsius-fok volt, ami 1,9 fokkal haladja meg az 1991-2020 közötti évek átlagát - közölte a HungaroMet Zrt.



Azt írták: a hónap első fele gyakran nyárias hőmérsékletű volt, április 1-jén a napi középhőmérséklet országos átlaga megközelítette a 20 fokot, és április első 15 napjának a középértéke meghaladta a 16 fokot, amivel április első fele a legmelegebb lett 1901 óta.



A hónap második felére jelentős lehűlés jött és tartósan az átlag alatt maradt a hőmérséklet, olyannyira, hogy április második fele közel 6 fokkal hűvösebb volt, mint az első. Ez a legjelentősebb visszaesés a középhőmérsékletben április első feléről a másodikra, ami a 20. század kezdete óta előfordult. A hegyvidéki területeken több napon havazott is - írták.



Az elemzés szerint az április havi középhőmérséklet az ország délkeleti részén többfelé meghaladta a 14 fokot is, míg 10 fok alatti értékek csak a magasabb hegyeken voltak.



Áprilisban a lehullott csapadék országos átlaga az eddig beérkezett adatok alapján 38,1 milliméter volt, ami az átlaghoz közeli érték, az 1991-2020 közötti évek átlaga 40,3 milliméter. A szárazabb Alföldön nagy területen 30 milliméter alatt maradt, de a Duna-Tisza közén többfelé még a 20 millimétert sem érte el az áprilisi csapadék - írták, megjegyezve, hogy a csapadékos északnyugati határ közelében viszont 80 millimétert meghaladó havi csapadékösszegeket is mértek.