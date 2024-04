Időjárás

Marad az átlagosnál hűvösebb idő a hétvégén

Marad az átlagosnál hűvösebb idő a hétvégén is: a hőmérséklet csúcsértéke 11-18 Celsius-fok között alakul, és hajnalban visszatérnek a gyenge fagyok. A szél erős, olykor viharos lesz és többfelé lehet eső, zápor, akár zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken napos idő várható gomolyfelhő-képződéssel és északnyugat felől növekvő fátyolfelhőzettel, amely délutántól az Észak-Dunántúlon már vastagszik is. Helyenként alakulhat ki zápor, északnyugaton esetleg zivatar is lehet. A nyugatias szelet az északi megyékben kísérhetik élénk, erős, záporok, zivatarok környékén esetleg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-16 fok között alakul.



Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakokra főleg keleten, délkeleten lehet számítani. Elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar, a Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye. Az északira, északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken mínusz 3, mínusz 1 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-17 fok között várható.



Vasárnap jobbára közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar, nagyobb eséllyel a középső és a déli országrészben. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél. Hajnalban mínusz 2 és plusz 7, délután a Dunántúlon 8-13, máshol 13-18 fok várható.