Időjárás

Véget ért az El Nino éghajlati jelenség

Véget ért a tavalyi év közepén kezdődött El Nino éghajlati jelenség - jelentette be kedden az ausztrál meteorológiai hivatal hozzátéve, az egyelőre bizonytalan, hogy idén a későbbiekben kialakul-e a La Nina jelenség, ahogy azt más időjárási előrejelzések jósolták.



Az El Nino hatására rendszerint melegebb és szárazabb lesz az időjárás Ausztrália keleti részén és Délkelet-Ázsiában, míg csapadékosabb az amerikai kontinensen, a La Nina hatása viszont ennek éppen a fordítottja. A két éghajlati jelenség közötti ciklus világszerte nagyon fontos a gazdálkodók számára.



Az El Nino jelenség a tavalyi év közepén kezdődött, három év La Nina után.



Az El Nino a Csendes-óceán középső és keleti trópusi térségének melegebb tengerfelszíni hőmérséklete következtében alakul ki, a hűvösebb hőmérséklet pedig a La Nina éghajlati jelenséget váltja ki. Az amerikai meteorológiai hivatal előrejelzése áprilisban azt jósolta, hogy 2024 második felében 60 százalékos a valószínűsége a La Nina kialakulásának.



A tenger felszíni hőmérséklete december óta csökken, és az ausztrál meteorológiai hivatal szerint az óceáni és légköri mutatók most azt jelzik, hogy jelenleg a két ciklus közötti semleges állapot alakult ki, ami az éghajlati modellek szerint júliusig semleges is marad.