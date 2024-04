Időjárás

Meteorológia: megdőlt a hajnali és napi országos és fővárosi melegrekord is vasárnap

Megdőlt a hajnali és a napi országos és fővárosi melegrekord is vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.



Azt írták: vasárnap is folytatódott a nyárias idő, a legmelegebbet Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson mérték, 31,2 Celsius-fokot. Ez 2,5 fokkal volt több, mint az erre a napra vonatkozó eddigi rekord, a Túrkevén 1939-ben feljegyzett 28,7 fok.



A fővárosban is szokatlanul meleg volt, a legmelegebb órákban Újpesten 29,8 fokot mértek, ami új budapesti napi melegrekord. Itt a korábbi rekord 27 fok volt, amelyet Csepelen jegyeztek fel 1939-ben.



Hozzátették: igen enyhe volt az éjszaka is, a Baranya vármegyei Bodán mindössze 15,9 fokig hűlt le a levegő, amely új országos hajnali melegrekord. A korábbi rekorder Gyöngyös és Kisbér volt 14 fokkal, ezt az értéket még 1989-ben regisztrálták.



Budapesten, a János-hegyen pedig a leghűvösebb órákban sem süllyedt 14,6 fok alá a hőmérséklet, ez új fővárosi hajnali melegrekord, eddig ezen a napon ugyanis a fővárosi rekordot 1939 óta Budakeszi erdőállomás tartotta, 14 fokkal.