Agrometeorológia: a hétvégén még nyárias idő, majd lehűlés és csapadék várható

Vasárnapig marad a nyarat idéző száraz, meleg idő, majd hétfőn északon már várható eső, zápor, zivatar, és erős lehűlés kezdődik, keddtől pedig borongós, szeles, többször csapadékos idő várható. 2024.04.11 21:30 MTI

Az április eleji, többször nyáriasan meleg és száraz idő után a jövő héten jelentős lehűlés és több-kevesebb csapadék is várható, amire főleg az Alföldön hatalmas szükség lenne, mert itt a talaj felső 20 centiméteres rétege kritikusan száraz - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Az elemzés szerint a hőmérséklet csúcsértéke a múlt hét második felében emelkedett, és 25 fok körüli, majd afölötti csúcsértékek voltak jellemzők, de szerdán a Dunántúlra hűvösebb légtömeg érkezett. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga több mint két hete meghaladja a kukorica vetéséhez szükséges 10 fokos küszöbértéket, jelenleg 15 fok körül, sokfelé kissé afölött alakul.



A múlt héten csütörtökön és pénteken az északi területeken volt kisebb eső, zápor, azóta azonban országszerte száraz az idő. A 90 napos csapadékmennyiség csaknem az egész országban hiányt mutat a sokéves átlaghoz képest, az Alföldön ez a 30-60 millimétert is eléri.



Az őszi vetések jó állapotban vannak, két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A kalászosok intenzíven növekednek, az őszi káposztarepce pedig virágzik. Az őszi vetések országszerte, a mélyebb talajrétegekben még az Alföldön is bőségesen találnak nedvességet, ugyanakkor a tavaszi vetésekhez az Alföldön igen nagy szükség lenne csapadékra, a magágy előkészítéshez és a csírázáshoz jelenleg túl száraz a talaj. Sokféle gyümölcsfa már elvirágzott, több jelenleg virágzik, ezekre a száraz, meleg idő kedvező - jegyezték meg.



Az előrejelzés szerint vasárnapig marad a nyarat idéző száraz, meleg idő, majd hétfőn északon már várható eső, zápor, zivatar, és erős lehűlés kezdődik, keddtől pedig borongós, szeles, többször csapadékos idő várható. A jövő hét közepéig a csapadék mennyisége összesen nagy területen meghaladhatja a 10, helyenként a 20 millimétert, ugyanakkor maradhatnak olyan országrészek is, amelyek kimaradnak a nagyobb esőből. A hőmérséklet szerdára 10-15 fokra esik vissza. A sok felhő és szél miatt a jövő hét közepéig még nem várható erős éjszakai lehűlés, de a jövő hét második felében már lehetnek derült, fagyveszélyes éjszakák.