Időjárás

Változékony, de egyre melegebb idő várható az első áprilisi hétvégén

Változékony, de egyre melegebb, kora nyárias idő várható sok napsütéssel az első áprilisi hétvégén, a legmelegebb órákban vasárnap akár 22-27 Celsius-fok is lehet - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken reggel a felhő- és csapadéksáv a keleti határszélről is levonul. Napközben fátyolfelhős időre lehet számítani, amely átmenetileg jobban megvastagodhat, így időszakosan szűrheti, akár zavarhatja is a napsütést. Kicsi az esély a csapadékra, de a nyugatias szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-24 fok között alakul.



Szombaton változó vastagságú felhőzetre kell számítani, az ország nagy részén többórás napsütéssel. Északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. A délnyugati, majd nyugati, északnyugati szél több helyütt megélénkül. Hajnalban 7-12, délután 20-26 fok valószínű.



Vasárnap napos idő várható kevés fátyolfelhővel, illetve lapos gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északkeleti, keleti, majd a Dunántúlon a délkeleti szél többfelé megélénkül. A minimum-hőmérséklet 7-15, a maximum 22-27 fok között alakul.