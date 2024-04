Időjárás

Meteorológia: az idei volt a legenyhébb március 1901 óta

Az idei március volt a legenyhébb 1901 óta - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szerdán.



Azt írták: az idei március középhőmérséklete a mérések alapján országos átlagban 9,5 Celsius-fok volt, ami 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020 közötti évek átlagát.



Hozzátették: a hónap végi néhány napos nyárias idő körülbelül 1 fokkal emelte meg a hónap középhőmérsékletét, ami így végül 0,4 fokkal meghaladta a 2014-es márciusi értéket is, és amivel a legenyhébb március lett 1901 óta.



Március 31-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 18 fokot, de már előző nap is 17,5 fok volt. Ilyen magas országos napi átlagok márciusban a 20. század eleje óta nem fordultak elő Magyarországon - írták.



A havi középhőmérséklet az ország déli felén többfelé meghaladta a 10 fokot is, míg 5 fok alatti értékek csak a magasabb hegyeken voltak.



Az adatok szerint az idei március Magyarország legnagyobb részén kifejezetten szárazon alakult. Az eddig beérkezett adatok alapján a hónap csapadéka 23,9 milliméter volt, ami 30 százalékkal elmarad a szokásostól, az 1991-2020 közötti évek átlaga ugyanis 34,3 milliméter.



Az Alföldön általában 20 milliméter alatt maradt a márciusi csapadék mennyisége, de kisebb körzetekben még a 10 millimétert sem érte el. A legtöbb csapadék a nyugati határhoz közeli térségekben hullott, ahol többnyire 50-70 milliméter közötti havi csapadékösszegeket mértek.