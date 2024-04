Időjárás

Meteorológia: négy melegrekord is megdőlt április 1-jén

Április 1-jén, hétfőn is folytatódott a meleg levegő beáramlása délies irányból a Kárpát-medencébe, a szokatlanul nyárias időben több melegrekord is megdőlt - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján kedden.



Azt írták: hétfőn megdőlt a hajnali országos melegrekord, Jászszentlászlón ugyanis csupán 17,4 Celsius-fokig hűlt le a levegő. A korábbi rekordérték 15,4 fok volt, amit 1989-ben Lentiben mértek.



Hozzátették, hétfő délután sokfelé alakult 25 fok felett a csúcshőmérséklet, sőt Kelebián egészen 30,2 fokig emelkedett, amivel megdőlt az országos napi melegrekord. Ezelőtt a Körmenden 1989-ben rögzített 27,7 fokos hőmérséklet volt a csúcstartó.



A fővárosban Ferihegyen hétfő hajnalban 16,2 fokot mértek, ezzel új napi fővárosi hajnali melegrekord született. Ez 3 fokkal magasabb az előzőnél, a 2016-ban Lágymányoson mért 13,2 foknál.



A legmelegebb órákban Újpesten 28,1 fokot mértek, ez új fővárosi napi melegrekord. Ezzel Újpest a saját, 2021-ben ugyanezen a napon rögzített, 26,1 fokos napi legmagasabb maximumhőmérsékleti szélsőértékét szárnyalta túl.



A Facebook-oldalán a HungaroMet Zrt. még hétfőn, az előzetes adatok alapján azt írta, ha hitelesítik a Kelebián mért 30,2 fokos rekordot, akkor a mérések kezdete óta a rendelkezésre álló, hitelesített adatok alapján 2024. április 1-je válik minden idők legkorábbi hőségnapjává az országban. Eddig a legkorábban 1939. április 8-án, Szegeden haladta meg a 30,0 fokot a hőmérséklet.



Arról is írtak, hogy tavaly Tiszaalpáron október 20-án mértek 30,3 fokot, vagyis "hőségnapot", amikor a csúcshőmérséklet meghaladta a 30 fokot, így a legkésőbbi és legkorábbi hőségnap között mindössze 164 nap telt el.