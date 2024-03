Időjárás

A hét elején egy hidegfront miatt esőre kell készülni

A hét elején egy hidegfront hatására többfelé várható eső, erős, olykor viharos szél, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Majd lassú melegedés kezdődik továbbra is élénk széllel, és a többórás napsütés mellett ismét 20 Celsius-fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek; vasárnap már újra 22-28 fok közötti hőmérséklet várható a legmelegebb órákban - derül ki a HungaroMet Zrt. országos, középtávú előrejelzéséből.



Húsvéthétfőn a nap nagyobb részében változó vastagságú fátyolfelhőzet és a sivatagi por szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Késő délutántól, estétől aztán az északnyugat felől érkező hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt kiterjedt, intenzív csapadékzóna érkezik, amely éjfélig főként a Dunántúlon okoz többfelé esőt, záporesőt, néhol zivatart. Nagyrészt élénk, olykor erős lesz a déli szél, de az Alpokalja tágabb térségében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 24-29 fok között alakul.



Kedden erősen felhős vagy borult idő várható, majd napközben nyugat felől szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Reggelig többfelé, később szórványosan valószínű csapadék, zivatarok elsősorban a Dunántúlon lehetnek. A nyugatias szelet sokfelé erős, időszakosan viharos lökések is kísérik. A minimumhőmérséklet 7-12, a csúcsérték 11-18 fok között valószínű.



Szerdán napos idő várható fátyolfelhőkkel, majd a nap második felében délnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Kevés helyen előfordulhat csapadék. A délnyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős széllökések kísérik. A hajnali 3-8 fokról 15-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Csütörtökön változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, szórványosan előfordulhat csapadék. A nyugati, délnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 4-10, délután 16-21 fok várható.



Pénteken változóan felhős időre kell számítani többórás napsütéssel, és csapadék nem valószínű. Élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délnyugati szelet. A minimum 5-11, a maximum-hőmérséklet 17-23 fok között várható.



Szombaton változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Több helyütt megélénkülhet a déli, délnyugati szél. A hajnali 7-12 fokról 20-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet 8-13, a csúcsérték 22-28 fok között valószínű.