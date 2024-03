Előrejelzés

Változékonyra fordul az időjárás a hétvégén, vasárnapra visszaesik a hőmérséklet

Szombaton még 16-21 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, majd egy hidegfront miatt vasárnapra 6-7 fokkal visszaesik és többfelé lehet eső, zivatar. 2024.03.21 16:04 MTI

Változékonyra és szelesre fordul az időjárás a hétvégén: pénteken és szombaton változóan felhős, olykor borult időre kell számítani. Szombaton még 16-21 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, majd egy hidegfront miatt vasárnapra 6-7 fokkal visszaesik és többfelé lehet eső, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Péntek szakadozott és egyre inkább gomolyosodó felhőzet lesz felettünk, az északkeleti tájakon valószínű a legkevesebb napsütés, majd késő délutántól jelentősen csökken a felhőtakaró. Elszórtan - nagyobb eséllyel az ország keleti, délkeleti felén - valószínű kis mennyiségű eső, zápor. Az északnyugati szelet a Dunántúlon és a középső országrészben több helyen élénk széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14-19 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb lehet az idő.



Szombaton hajnalban a kevésbé felhős tájakon pára-, ködfoltok képződhetnek, amelyek feloszlanak. Napközben változóan felhős időre kell számítani több-kevesebb napsütéssel, majd a késő délutáni, esti óráktól jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, északnyugat felől szórványosan elered az eső, záporeső. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul az áramlás, néhol viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 1-8 fokról kora délutánra 16-21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap a hidegfront vastagabb felhőzónája kelet felé távozik, mögötte több helyen erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés, de általában többórás napsütés valószínű. Délelőttig a Dunától keletre még eső is várható, a front mögött szórványosan alakulnak ki záporok, néhol zivatar sem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet jobbára 3-7 fok között várható, de a derült, szélvédett részeken hidegebb is lehet. A csúcsérték 9-15 fok között alakul.