Időjárás

Agrometeorológia: nem múlt el a fagyveszély

Bár a hét további részében enyhébb éjszakák várhatók, a fagyveszély nem múlt el, a jövő hét első felében ismét számítani lehet olyan éjszakákra, amikor 0 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Azt írták: a mögöttünk álló hétben a hőmérséklet kissé alacsonyabban alakult a március első felében már megszokottnál, a sokéves átlagnál 1-3 fokkal volt melegebb. A hűvös levegő beáramlása már vasárnap elkezdődött, éjszakánként a hét első felében a derült, szélcsendes helyeken hűlt fagypont alá a levegő, szerdán pedig az ország túlnyomó része ilyen volt, ekkor helyenként mínusz 5 foknál is alacsonyabban alakult a hőmérséklet. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet a múlt hét második felében már nagy területen meghaladta a 10 fokot, azóta azonban 7-9 fokra esett vissza.



Kevés csapadék csak a hétvégén hullott, a legtöbb helyen 5 milliméter alatt maradt a mennyisége. A talaj felszín közeli része március első felében sokfelé átnedvesedett, azóta azonban veszített nedvességtartalmából, az Alföldön és a Dunántúl keleti felén sokfelé kimondottan száraz. Ez az évnek ezen időszakában azért sem jó, mert a száraz felszínek fölött a derült, szélcsendes éjszakákon jobban le tud hűlni a levegő, mint a nedvesebb felszín fölött. A középső talajréteg még országszerte jó nedvességellátottságú, a fél méternél mélyebb réteg pedig továbbra is telített állapotban van - írták.



Az őszi vetések az enyhe télen megsínylették a tartós vízborítást, a belvízfoltokban már sokfelé kipusztultak. Azokon a területeken, ahol nem volt tartós belvíz, a növények már látványos fejlődésnek indultak, a kalászosok és az őszi káposztarepce szárba indult, utóbbin már megjelent a zöldbimbósvirágzat is.



Egyre több gyümölcsfa fakad, virágzik, több héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. Az elmúlt napok fagyos éjszakáin fagyvédelem nélkül a korai csonthéjasok jelentős fagykárokat szenvedtek. A növényvédelemre az idén különösen nagy gondot kell fordítani, mert a télen a kórokozókat és a kártevőket csak kis mértékben tizedelte meg a fagy - írták.



Hozzátették: az elmúlt egy hétben csak kevésszer esett, a számított levélnedvesség-tartam (amikor vizes volt a növények levélzete) alacsonyan alakult, a legtöbb helyen az időszak kevesebb, mint 10 százalékát tette ki, ami növényvédelmi szempontból kedvező, a gombás megbetegedések terjedésének ez a száraz időszak nem volt jó.

Az előrejelzés szerint a folytatásban változékony időre kell készülni, pénteken főként a középső országrészben várható gyenge eső, zápor, majd szombat estétől vasárnap estig többfelé kell csapadékra számítani, és hétfőtől csökken a csapadékhajlam. A hőmérséklet szombatig tovább emelkedik, a legmelegebb órákban többfelé a 20 fokot is megközelíti, majd vasárnap egy hidegfront mögött ismét hidegebb légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe, így 5-6 fokkal visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn és kedden hajnalban hűlhet fagypont alá a levegő, de a jelenlegi számítások szerint nem nagy területen, és keddtől ismét melegedés kezdődik, a jövő hét közepén 16-21 fokos maximumok várhatók.