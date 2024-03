Időjárás

Tavaszias idő várható a hosszú hétvégén

Tavaszias idő várható az ünnepi hosszú hétvégén: pénteken többórás napsütésre kell készülni 13-18 Celsius-fok közötti hőmérséklettel, de szombaton többfelé kell esőre számítani, majd vasárnap jellemzően napos, száraz idő várható, csak északkeleten fordulhat elő eső - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.



A március 15-ei nemzeti ünnepen, pénteken az ország keleti felén gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, míg a Dunántúl fölé fátyolfelhőzet sodródik, amely egyre inkább meg is vastagszik, így ott inkább csak néhány órás napsütés lehet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-18 fok között alakul.



Szombaton nagyrészt borult lesz az ég, majd a délutáni, esti óráktól északnyugat, nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Időnként megélénkül a déli, délnyugati, estétől a Dunántúlon az északnyugati szél. A hajnali 3-9 fokról 11-18 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap általában gomolyfelhős, napos, száraz időre kell számítani, de főleg északkeleten, keleten még lehetnek erősen felhős területek, arrafelé helyenként eső, zápor is előfordulhat. Megélénkül, több helyen megerősödik az északnyugati, északi szél. Hajnalban 1-8, kora délután általában 11-17 fok valószínű, csak északkeleten lehet hűvösebb.