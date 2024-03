Időjárás

Agrometeorológia: a jövő héten is van esély egy hideghullámra, éjszakai fagyokra

A múlt heti hideghullámot komolyabb fagy nélkül átvészelte a fejlődésben 3-4 héttel a szokásos időpont előtt járó vegetáció, de a hideg, sarkvidéki eredetű légtömegek nem járnak messze Magyarországtól, a jövő héten is van esély hideghullámra, éjszakai fagyokra - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Az elmúlt egy hétben több időjárási front is érintette a térséget. Van, ahol minden napra jutott csapadék, a legtöbb, 20-30 milliméter a nyugati országrészben hullott hétfőn és kedden, míg a Dunántúl délkeleti felén és az Alföldön nagy területen 5 milliméter alatt maradt a csapadék heti mennyisége. Északon és az Alföld északi részén többfelé még mindig áll a víz a földeken, ezek kiterjedése csak lassan csökken. A felszínközeli réteg az Alföld déli felén és a Dunántúl délkeleti részén eléggé kiszáradt az utóbbi hetekben.



A hőmérséklet a múlt héten csütörtökre jelentősen visszaesett, az Északi-középhegységben hó is hullott. Csütörtökön és pénteken a napi maximumok kevéssel 10 Celsius-fok alatt alakultak, de mivel éjjel többnyire felhős maradt az ég, nem hűlt le nagyon erősen a levegő, viszonylag kis területen alakult ki rövid időre és csak gyenge fagy. Szombattól újra enyhébb léghullámok érkeztek, elmúlt a fagyveszély, a maximumok pedig 10 Celsius-fok fölé emelkedtek.



Az őszi vetések az enyhe télen megsínylették a tartós vízborítást, a belvízfoltokban már sokfelé kipusztultak. Azokon a területeken, ahol nem volt tartós belvíz, a növények már látványos fejlődésnek indultak, fejlődésük hetekkel megelőzi a szokásost, a kalászosokra már a bokros állapot a jellemző, az őszi káposztarepce pedig kezd szárba indulni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a növényvédelemre az idén különösen nagy gondot kell fordítani, mert a télen a kórokozókat és a kártevőket csak kis mértékben tizedelte meg a fagy.



Egyre több gyümölcsfa fakad, virágzik, több héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál, és már egy mínusz 2, mínusz 3 Celsius-foknál erősebb fagy is nagyon komoly károkat tudna okozni - írták.



Hozzátették: az elmúlt napokban többször esett, ez igen kedvező a gombás megbetegedéseknek, és a folytatásban is több napon várható csapadék, így nagy figyelmet kell fordítani a növényvédelemre.



Az előrejelzés szerint marad a nagyon változékony időjárás, előbb enyhül az idő, majd hétfőre akár komolyabb lehűlés is érkezhet, főleg keddtől éjszakai fagyokkal. Több napon is várható eső, zápor.