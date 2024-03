Időjárás

Németh Lajos elmondta, kell-e még havazásra számítani Magyarországon

Csehy András, a Mokka riportere hétfő reggel a Gellért-hegy tetején, a márciusi napfürdőben kérdezte Németh Lajos meteorológust a vélt időjárás valóságalapjáról.



"A hír igaz! Csak nem itt, hanem mondjuk Szibériában vagy Finnországban. Komolyra fordítva a szót, ez a 15-20 fok közötti hőmérséklet ez abnormálisan meleg, ami februárban volt, vagy ami a hét első felében keddig, szerdáig Magyarországon lesz" - mondta a meteorológus, majd kitért arra, hogy északról, északkeletről valamivel hűvösebb levegő érkezik majd a hét második felében.



Ennek köszönhetően azonban a hőmérséklet is visszaesik 10-15 fokra.



"Néhol még fagy is lehet, de nincs dráma egyelőre" - hangsúlyozta.



"Azért mondom, hogy egyelőre, mert nem lehet kizárni, hogy március második felében vagy esetleg áprilisban egy erőteljesebb hideg áramlás tör majd be ide, mint ahogy az elmúlt években is sajnos ilyen előfordult és akkor veszélyben lehetnek azok a gyümölcsfák, melyek akkor virágoznak majd" - latolgatta a kései fagy esélyét Németh Lajos, majd hozzátette, március 15-e körül -5 fok is előfordulhat néhol az országban. A húsvéti időjárás ennek tekintetében egyelőre képlékeny.