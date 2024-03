Időjárás

Utakat, síközpontokat és turistalátványosságokat zártak le a hóvihar miatt Kaliforniában és Nevadában - videó

Utakat, síközpontokat és turistalátványosságokat zártak le az idei tél legkomolyabb hóvihara miatt az Egyesült Államok Kalifornia és Nevada államában szombatra.



A két állam határán fekvő Sierra Nevada hegység egyes részein előrejelzések szerint 3 méter havat is hozhat a viharzóna, ami a magasabb csúcsokon óránkénti 200 kilométert meghaladó széllökésekkel érkezett pénteken. Szombatra Nevada állam nyugati részén 130 kilométer körüli szélsebességet jeleznek előre. Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint szombaton a nap első felében óránként mintegy 10-15 centi hó hullhat le.



A kaliforniai autópálya-rendőrség lezárta az állam egyik fontos autóútjának hosszabb szakaszát a veszélyes útviszonyok miatt.



A Lake Tahoe környéki népszerű síközpontok közül 9 nem üzemel, több helyen lavinafigyelmeztetés van érvényben. Vasárnapig zárva tartják a Yosemite Nemzeti Parkot is. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy senki ne induljon útnak, de akinek halaszthatatlan dolga van Kalifornia keleti és Nevada nyugati részének hóvihar által érintett térségében, készüljön fel arra, hogy akár hosszabb időre is az autójában rekedhet.



Helyi idő szerint szombat reggel mintegy 50 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás.

Bring out the big guns!

The #blizzard continues in the Sierra Nevada mountains, huge amounts of snow are falling and passengers are becoming trapped in this snow.

Please avoid travel on I-80 through the weekend.#CAwx pic.twitter.com/fuxyZ5aRmg — WeatherNation (@WeatherNation) March 2, 2024

A monster blizzard is rolling through California's Sierra Nevada region this weekend, with an expected snowfall of up to 12 feet and wind gusts reaching 145 mph.



Stay tuned.pic.twitter.com/h4MMjEJpZT — Steve Hanke (@steve_hanke) March 2, 2024

Driving anywhere in Nevada today is not recommended pic.twitter.com/DDD6rbnPxr — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) March 2, 2024