Meteorológia: rekordenyhe volt a február

Az idei február országos átlagban magasabb hőmérsékletet hozott, mint tizenhárom április 1901 óta, valamint 0,2 fokkal meghaladta a leghűvösebb, 1987-es tavasz átlagértékét is.

Rekordenyhe volt a február, olyannyira, hogy a márciusok között is a hetedik legmelegebb lenne - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.



A februárról készített összefoglalóban azt írták: 2024 februárjának középhőmérséklete országos átlagban 8,2 Celsius-fok volt, ami 7,0 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát.



"Ilyen nagy pozitív anomália 1901 óta egyetlen hónapban sem fordult még elő. Ezzel az országos átlagot tekintve a legenyhébb február lett a 20. század eleje óta, 2,4 fokkal megelőzve az 1966-os februárt is" - írták. Hozzátették: olyannyira magas volt a februári középhőmérséklet, hogy a márciusok között is a hetedik legmagasabb lenne.



Közölték azt is, az idei február országos átlagban magasabb hőmérsékletet hozott, mint tizenhárom április 1901 óta, valamint 0,2 fokkal meghaladta a leghűvösebb, 1987-es tavasz átlagértékét is.



"A havi középhőmérséklet síkvidéken többnyire 7 és 9 fok között alakult, és még a legmagasabb hegyeken is bőven fagypont felett alakult a hónap középhőmérséklete" - írták.



Az elemzés szerint az extrém enyhe időjárás mellett kifejezetten száraz volt a február, a hónap csapadéka országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 18,8 milliméter volt, ami a szokásos mennyiség fele. Az ország legnagyobb részén 10-30 milliméter között volt a havi csapadék, de az Alföldön nagy területen 10 milliméter alatt maradt.



A legcsapadékosabb része az országnak a Mátra és Bükk térsége volt, ahol 50 millimétert meghaladó havi csapadékösszegek is előfordultak - írták.