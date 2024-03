Időjárás

Újabb melegrekord dőlt meg

Megdőlt a hajnali és a napi fővárosi melegrekord is csütörtökön - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.



Azt írták: csütörtökön is folytatódott a napi hőmérsékleti rekordok sorozata, a fővárosban Újpesten 17,5 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, ami új fővárosi melegrekord.



Hozzátették: a korábbi, erre a napra vonatkozó rekord 16 fok volt, amit 1992-ben, Budapest Örsöd állomáson mértek.



Közölték azt is, hogy a János-hegyen csütörtök reggel mindössze 7,9 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, így 0,1 fokkal megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord is. A korábbi rekord 7,8 fok volt, amit Lágymányoson mértek 2016-ban.