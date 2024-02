Időjárás

Változóan felhős-napos, de enyhe idő várható a tavasz első hétvégéjén

Folytatódik a megszokottnál enyhébb időjárás a tavasz első hétvégéjén is: pénteken még több helyen lehet eső, majd csökken a csapadékhajlam, és gyengén felhős, napos idő várható 12-19 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Péntek délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól délnyugat felől csökken a felhőzet, és a déli tájakon több órára kisüt a nap, de az északi területeken egész nap felhős marad az idő. Dél felől csapadékzóna érkezik, és - az északkeleti harmad kivételével - több helyen várható eső, zápor, délután délnyugaton zivatar sem kizárt. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12-17 fok között alakul, de a déli megyékben ennél is melegebb lehet az idő.



Szombat reggelre főleg a Dunántúlon és északkeleten köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely napközben fel is oszlik. Délnyugat felől csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, de az északkeleti országrészben maradhatnak borult körzetek. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül. A minimum 2-10, a maximum-hőmérséklet 12-19 fok között alakul.



Vasárnap az éjszakai ködfoltok feloszlása után nagyrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, Északnyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban általában 2-8, délután 14-19 fok közötti értékek várhatók.