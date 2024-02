Időjárás

Meteorológia: február második felében is melegebb van, mint a megszokott

Február második felében is melegebb van a megszokottnál, a napi csúcshőmérséklet átlagosan 6 Celsius-fokkal haladta meg a szokásost - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.



Emlékeztettek: február első felének középhőmérséklete országos átlagban 8,1 Celsius-fok volt, ami rendkívüli mértékben, 7,6 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot.



Hozzátették: a hónap második felében sem kapcsolt kisebb fokozatba a tavaszias idő, folyamatosan pozitív az átlagtól vett eltérés, például Budapesten utoljára február 1-jére virradó éjszaka csökkent 0 fok alá a hőmérséklet.



A bejegyzéshez készített infografika szerint a napi maximum-hőmérséklet február 16-án 8,1 fokkal, 17-én 7,8 fokkal, 18-án 5,7 fokkal, 19-én pedig 3,5 fokkal haladta meg a klimatológiai átlagot. Február 20-án 6 fokkal, 21-én 5,3 fokkal, 22-én 6,3 fokkal, 23-án 5,1 fokkal, 24-én pedig 6,4 fokkal volt melegebb a legmelegebb órákban, mint az átlag.



Infografikán mutatták be, hogyan alakult Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsen, Sopronban és Szegeden a napi hőmérséklet, és jelezték: a csúcsértékek ezekben a városokban a legtöbb napon 10 Celsius-fok felett alakultak.



Megjegyezték: a folytatás sem hoz mást, valószínűleg április végi hőmérsékletekkel köszönt be a meteorológiai tavasz.