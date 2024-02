Időjárás

Az idei volt a legmelegebb február Hollandiában

Az idei volt az eddigi legmelegebb február Hollandiában, a hőmérő higanyszála a 18 Celsius-fokot is elérte - jelentette a Weeronline meteorológiai adatokat közlő holland szolgálat vasárnap.



A jelentés szerint a hamarosan befejeződő hónapban az átlaghőmérséklet várhatóan 8,1 és 8,3 Celsius-fok között lesz, szemben az 1990-ben feljegyzett, eddigi legmagasabb 7,6 Celsius-fokkal. Általában az átlagos hőmérséklet februárban 4,2 Celsius-fok Hollandiában - jegyezték meg.



A legmelegebb nap február 15. volt Hollandiában, amikor az ország déli határánál fekvő Woensdrecht közelében 18 Celsius-fokot mértek.



A jelentés szerint a délnyugati szél nagyon enyhe hűmérsékletű levegőt hozott a vizsgált hónapban, így az éjszakák február 1. és 20. között 6 Celsius-fokkal maradtak melegebbek a szokásosnál. Csak február 7-én és 8-án volt -0,2 Celsius-fokos fagy - írták.



Februárban rekordszámú, 17 egymást követő olyan nap volt, amikor a maximumhőmérséklet meghaladta a 10 Celsius-fokot. Hasonlót, 16 napos periódust 1990-ben és 2019-ben jegyeztek fel - írták.



Az idei február nemcsak rekordmeleg volt, hanem átlagosan 110-120 milliméter esőt is regisztráltak, ezzel a hónap az egyik legcsapadékosabb volt a feljegyzések 1906-os kezdete óta. E tekintetben ennek ellenére továbbra is 2020 februárja a rekordtartó, amikor a csapadék mennyiségének országos átlaga 144 milliméter volt. A február továbbá különösen borús volt Hollandiában, mindössze 50-60 volt a napsütéses órák száma, ami jelentősen elmarad az ekkor átlagos 96 órás átlagtól - közölte a holland meteorológiai szolgálat.