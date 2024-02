Időjárás

Agrometeorológia: ismét lendületet vehet a növényzet korai fejlődése

A vegetáció gyors, idő előtti fejlődését kissé megtörték az éjszakai fagyok, a korai csonthéjasok nedvkeringése azonban már a megelőző időszakban megindult. 2024.02.22 21:30 MTI

Az elmúlt hét alacsonyabb átlaghőmérséklete kissé visszafogta a vegetáció idő előtti, gyors fejlődését, de az a következő napok enyhe időjárása miatt újra nagyobb lendületet vehet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Az elemzés szerint a hőmérséklet kissé visszaesett a megelőző időszakhoz képest, de az ilyenkor szokásosnál így is 4-6 Celsius-fokkal magasabban, 5-8 fok között alakult. A gyengén felhős, szélcsendes éjszakákon főként az ország keleti felén többször is előfordultak fagyok, de mínusz 5 foknál hidegebb csak a fagyzugokban fordult elő.



Az elmúlt tíz napban országszerte kevesebb csapadék esett a szokásosnál. A talaj mélyebb rétegei már decemberben telítődtek nedvességgel, és a felső fél méteres réteg is bőven tartalmaz nedvességet. A belvízfoltok kiterjedése a száraz idő ellenére csak lassan csökkent az Alföldön.



Az őszi vetések viszonylag jó állapotban vannak, de a tartós vízborítást megsínylették a növények, főleg a repce, amely a belvízfoltokban ki is pusztult.



A vegetáció gyors, idő előtti fejlődését kissé megtörték az éjszakai fagyok, a korai csonthéjasok nedvkeringése azonban már a megelőző időszakban megindult. A rügyek már az északi országrészben is megpattantak, délnyugaton pedig a legkorábbi kajszi fajták már virágoznak, egy nagyobb fagynak súlyos következményei lehetnek. Megjegyezték: a kajszi a rügypattanás fázisában mínusz 4 Celsius-fok alatt már károsodik, és korán van még ahhoz, hogy ennél nagyobb fagy már ne legyen. 2021-ben és 2022-ben például március közepén mínusz 10 fok körüli fagyok is előfordultak az országban - írták.



Az előrejelzés szerint a következő egy hétben többször esős, de továbbra is enyhe idő várható. A délies szelet csütörtökön és pénteken még többfelé kísérik erős széllökések, a hétvégétől mérséklődik kissé a légmozgás. A hőmérséklet továbbra is a sokéves átlag fölött alakul, éjszakai fagy a jövő hét közepéig nem várható.