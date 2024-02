Időjárás

Enyhe, de esős, szeles idő várható a hétvégén

A megszokottnál enyhébb idő várható a hétvégén is, a hőmérséklet csúcsértéke továbbra is bőven 10 Celsius-fok felett alakul, de többször kell esőre, záporra számítani, és a szél is gyakran lesz élénk, olykor erős - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken döntően erősen felhős vagy borult időre kell számítani, szórványosan kisebb esővel, záporesővel. A délkeleti tájakon szakadozottabbá válhat a felhőzet, és arrafelé kisüthet a nap. A délies szél továbbra is sokfelé lesz élénk, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10-17 fok között valószínű, az északi határszélen lesz hűvösebb az idő.



Szombaton a Dunától keletre döntően erősen felhős vagy borult lesz az égbolt, a Dunántúlon már vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, és ott általában szűrt napsütésre lehet számítani. Szombatra virradóra az ország nyugati, északnyugati kétharmadán, nappal inkább a Dunától keletre valószínű szórványosan eső, zápor, esetleg zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-17 fok között várható.



Vasárnap hajnalban ködfoltok képződhetnek. Napközben nyugaton, északnyugaton inkább gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, máshol átmeneti szakadozások mellett jobbára erősen felhős időre van kilátás. Szórványosan előfordul eső, zápor, de zivatar sem kizárt, a nyugati országrészben kisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül. A minimum-hőmérséklet 0 és plusz 8, a maximum 11-17 fok között alakul.