Agrometeorológia: az enyhe időben megindult a korai gyümölcsök nedvkeringése

Az elmúlt tíz nap átlaghőmérséklete plusz 10 Celsius-fok körül alakult, ami 8-10 fokkal haladja meg az ilyenkor szokásos értéket.

Az elmúlt hét enyhe időjárása miatt több növény is a tavasz beköszöntét érzi, a korai csonthéjasok nedvkeringése már északon, Miskolc térségében is megindult - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



A múlt hét végén egy hullámzó frontrendszer hozott csapadékot, főleg a Dunántúl déli felétől az északkeleti országrészig terjedő sávban esett nagyobb mennyiségű eső. A talaj szinte telített a felső egy méteres rétegben, inkább csak a Kisalföldön és a kevesebb esőt kapó délkeleten szikkadt a felszín közelében. Főleg az Alföldön még mindig vannak belvízfoltok. Az enyhe idő és az eső hatására a Tisza vízrendszerében árhullámok alakultak ki, így itt a belvizes terület kiterjedése nem csökken.



Az őszi vetés, viszonylag jó állapotban van, de ott, ahol tartós a vízborítás, kipusztult, ez főleg a repcére igaz. A kórokozókat és a kártevőket kissé megtizedelte a legalább éjszakánként fagyos idő januárban, de tartósabb hidegre lett volna szükség ahhoz, hogy számottevően gyérüljenek.



Hozzátették: az enyhe idő miatt a korai csonthéjasok nedvkeringése már az északi országrészben is megindult és megpattantak a rügyek, ez növeli a tavaszi fagykár veszélyét. Megjegyezték: a kajszi a rügypattanás fázisában mínusz 4 Celsius-foknál erősebb fagy estén már károsodik, márpedig még nagyon korán van ahhoz, hogy ennél nagyobb fagy már ne legyen. 2021-ben és 2022-ben például március közepén mínusz 10 fok körüli fagyok is előfordultak az egész országban - írták.



Az előrejelzés szerint a következő egy hétben marad az átlagosnál enyhébb idő, a kevésbé felhős éjszakákon gyenge fagyok várhatók, míg napközben 10 fok körül, kissé afölött alakulnak a csúcsértékek. Az érkező frontok csak kisebb mennyiségű esőt hoznak.