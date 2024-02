Előrejelzés

Felhős, szeles, de tavasziasan enyhe lesz a hétvége időjárása

Felhős, szeles, de továbbra is tavaszias idő várható a hétvégén. A hajnalok enyhék lesznek, napközben pedig a legmelegebb órákban továbbra is 13-19 Celsius-fok várható, de vasárnapra kissé visszaesik a hőmérséklet. Szombattól többfelé kell esőre készülni - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többnyire erősen felhős idő várható, inkább csak átmeneti jelleggel vékonyodhat el a felhőzet és süthet ki a nap. Gyenge eső helyenként, elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő. A délnyugati szelet több helyen kísérik erős, a Dunántúlon olykor viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13-19 fok között változik, de az északkeleti határszélen előfordulhatnak 10 fok alatti értékek is.



Szombaton napközben közepesen vagy erősen felhős lehet az ég rövidebb-hosszabb napos időszakokkal, majd délutántól dél felől beborul. Délutánig csak az északkeleti vármegyékben lehet gyenge eső, estétől viszont egyre többfelé. A déli szél főként, de nem kizárólag a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6-12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13-19 fok között alakul.



Vasárnap jórészt borult lesz az ég, csak a délkeleti határ közelében lehetnek felszakadozások. Vasárnapra virradóra és napközben összességében sok helyen eshet az eső, a Dunától keletre záporok is lesznek, a Tiszántúlon azonban kevesebb helyen valószínű csapadék. A déli, délkeleti szél az Alföld délkeleti részein megerősödik. Napközben a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-12, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9-14 fok között valószínű, de az Alföld délkeleti részein ennél több fokkal melegebb lesz.