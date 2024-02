Időjárás

Több mint 60 éves szélrekord dőlt meg Budapesten

Hétfő után kedden is megdőlt a fővárosi melegrekord, emellett a napi legmagasabb széllökés több mint 60 éves rekordja is - közölte a HungaroMet Zrt. szerdán a honlapján.



Azt írták, hogy a tavaszias időben a fővárosban az újpesti állomáson 17,8 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek, ami új legmagasabb napi maximumhőmérsékleti rekord a fővárosban. A korábbi rekord 17,4 fok volt, azt Lágymányoson mérték 2004-ben.



Közölték azt is, hogy megdőlt a fővárosi napi legmagasabb széllökés rekordja is: a János-hegyen óránkénti 93,6 kilométeres széllökést mértek. A korábbi rekordot, az óránkénti 86,4 kilométeres széllökést 1962-ben regisztrálták a Budapest Országút meteorológiai állomáson.



A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán azt osztotta meg, hogy országszerte 9-14 fokkal volt melegebb kedden, mint a sokévi átlag, de ez még mindig nem volt elég az országos melegrekordhoz, ami 21 Celsius-fok volt erre a napra vonatkozóan.