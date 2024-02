Halálos áldozata is van a Kaliforniát sújtó ítéletidőnek, százezrek áram nélkül - sokkoló videók

Veszélyhelyzetet hirdetett Kalifornia kormányzója az államot sújtó, áradásokat okozó vihar miatt, amely legkevesebb egy halálos áldozatot követelt hétfő reggelig.



A helyi idő szerint hétfő hajnali beszámolók szerint a Kaliforniát hétvégén elért viharzónával érkező szélvihar és esőzések nyomán számos út járhatatlanná vált kidőlő fák és az aszfaltra mosott sár és sziklák miatt. Az áradások veszélye miatt az állam több településén kitelepítést rendeltek el, a lakóknak átmeneti szállásokat alakítottak ki. A Los Angeles körüli hegyvidéki területen a lezúduló víz autókat ragadott el.



Santa Barbara megyében az iskolákban hétfőn tanítási szünetet rendeltek el.



A vasárnap esti összesítés szerint Kalifornia teljes területén 845 ezer háztartás maradt áram nélkül, részben a viharban kidőlő fák miatt, amelyek vezetékeket szakítottak le. San Francisco környékén a széllökések meghaladták az óránkénti 100 kilométert, és volt ahol elérte a 128 kilométeres sebességet.



A vihart egy úgynevezett légköri folyó okozza, amely nedvességtartalmú egybefüggő időjárási front. A viharzóna középpontja Los Angeles felett alakult ki, így a legsúlyosabb áradásokat is ott okozhatja.



Az ítéletidőnek hétfőig legkevesebb egy halálos áldozata volt. Egy férfire fa dőlt az állam északi részén, Yuba City városában, amikor megpróbálta házát megóvni egy kidőlő fától.



Los Angelesben megdőlt a napi csapadékrekord, miután vasárnap több mint 110 milliméter eső hullott. Az előző rekordot 1927-ben regisztrálták, 65 milliméterrel.



A kifutópályát elborító esővíz miatt lezárták Santa Barbara repülőterét, ahol minden menetrendszerinti járatot töröltek.

