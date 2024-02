Időjárás

Az erős szél miatt autókra, sínekre dőlt fák alól mentenek a tűzoltók

2024.02.05 20:06 MTI

A főváros és Pest vármegye több pontján dolgoznak tűzoltóegységek az erős szél miatt keletkezett károk elhárításán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel. A Liszt Ferenc-repülőtér üzemelésében nincs fennakadás, de a Budapest Airport munkatásai folyamatosan figyelik a szél erősségét.



Az OKF azt írta, hogy a viharos széllökések okozta károk következtében a fővárosban és Pest vármegyében is számos alkalommal kértek segítséget az emberek.



Több helyszínen is beavatkoztak az egységek; jellemzően parkoló járművekre szakadt, gyalogosforgalmat akadályozó, úttestre és vasúti sínre kidőlt fák okozta károk miatt hívták a tűzoltókat.



Budapest XIV. kerületében, az Abonyi utcában két személyautóra esett egy nyolcméteres faág, amelyet a tűzoltók eltávolítottak. Szintén a XIV. kerületben, a Csernyus utcában akadályozta a gyalogosforgalmat egy kidőlt, tízméteres fa, amelyet a főváros hivatásos tűzoltói vittek el.



Délegyházán, a Robinson parknál leszakadt az útra egy háromméteres, korhadt faág, amelyet a délegyházi önkéntes tűzoltók kézi erővel eltávolítottak. Dabas és Inárcs-Kakucs között egy húszméteres fa dőlt a vasúti sínekre, ami a vasúti forgalmat akadályozta. A dabasi hivatásos tűzoltók két motoros fűrésszel feldarabolták a fát, és felszabadították a síneket.



A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán - áll a közleményben.



A viharos szél kihívás elé állítja a légikikötőket, ezért a Budapest Airport munkatársai is folyamatosan figyelik a szélerősség változását - áll a társaság közleményében.



Azt írták, hogy a jelenlegi szélerősség mellett a repülőtér üzemelésében fennakadás nem tapasztalható, de munkatásaik folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását.



Erős szél esetén intézkedhetnek a magasban végzett munka felfüggesztéséről, veszélyt jelentő eszközök rögzítéséről, felfüggeszthetik például a tankolást vagy az utashidak használatát, míg szélsőségesen erős szél esetén az időjárási körülmények enyhülésééig korlátozhatják a repülőtér működését - ismertette a Budapest Airport.