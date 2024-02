Időjárás

Meteorológia: rekordenyhe volt az időjárás vasárnap a fővárosban

Rekordenyhe volt az időjárás vasárnap a fővárosban, megdőlt a hajnali és a napi melegrekord is - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.



Azt írták: vasárnap egy hullámzó frontrendszer átvonulása okozott változékony időjárást, miközben délnyugat felől folytatódott az enyhe légtömegek beáramlása a Kárpát-medence területére. Az átlagosnál jóval enyhébb idő a fővárosban több melegrekordot is megdöntött.



Egyrészt a Budapest Újpest állomáson regisztrált 13,9 Celsius-fokkal új napi legmagasabb maximumhőmérsékleti fővárosi rekord született, amely 0,1 fokkal múlta felül a korábbi csúcstartók: Budapest Ferihegy, illetve Budapest Országút állomáson 2021-ben mért 13,8 fokos értéket - írták.



Hozzátették: másrészt a rekordenyhe hajnalon a minimumhőmérséklet több helyen is 9 fok körül alakult a fővárosban, ami jóval magasabb, mint az erre a napra vonatkozó eddigi szélsőérték, az 1967-ben Budapest Országút állomáson rögzített 6,1 fok. Végül az új napi legmagasabb minimumhőmérséklet "fővárosi rekordere" címet a Budapest Lágymányoson mért 9,0 fok nyerte el - írták.