Előrejelzés

Tavaszias, kissé szeles lesz a hétvége időjárása

Tavaszias, kissé szeles lesz február első hétvégéjének időjárása. Vasárnapra megszűnnek az éjszaka fagyok és a legmelegebb órákban akár 15 Celsius-fok is lehet - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken jellemzően közepesen felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de a keleti tájakon több lesz a felhő. Északkeleten néhol záporos csapadék előfordulhat. Délutánig az északnyugati szél a Tiszától nyugatra még élénk, olykor erős lesz, délután azonban gyorsan mérséklődik, és délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között várható.



Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délnyugaton várható a legkevesebb felhő, de számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megerősödik, a délnyugati, illetve az északkeleti tájakon maradhat mérsékelt a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul, a szélvédett délnyugati és északkeleti részeken hidegebb is lehet, de hajnalban már enyhül az idő. Kora délután 8-13, északkeleten 6-7 fok lehet.



Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre kell számítani. Helyenként előfordul eső, zápor, legkisebb eséllyel a délnyugati országrészben. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, az ország délnyugati harmadán maradhat mérsékeltebb a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 7 fok között alakul, a szélvédett délnyugati vidékeken hidegebb is lehet. Kora délután 9-15 fok várható.