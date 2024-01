Időjárás

Meteorológia: hőmérsékleti és szélrekord is megdőlt csütörtökön

Megdőlt a fővárosi és országos szélrekord csütörtökön, valamint a legmagasabb napi mimimumhőmérséklet rekordja is - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.



Azt írták: csütörtökön Budapesten, a János-hegyen óránkénti 110,5 kilométeres széllökést mértek, így új fővárosi és egyben országos legmagasabb napi széllökésrekord született.



A korábbi fővárosi rekord óránkénti 108,7 kilométeres szél volt, amelyet Budapest Örsöd állomáson regisztráltak még 1984-ben. Az azt megelőző országos rekordot pedig - szintén 1984-ben - Pogány meteorológiai állomáson regisztrálták, ez óránkénti 109,1 kilométeres széllökés volt.



Közölték azt is, hogy megdőlt az erre a napra vonatkozó, több mint 120 éves legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is, ugyanis Fertőrákoson hajnalban 8,0 Celsius-fokot mértek. A korábbi rekord 6,1 fok volt, amelyet Pécsett regisztráltak 1902-ben.