Komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban és Szlovéniában komoly közlekedési fennakadásokat okozott pénteken a hóesés, országszerte több baleset történt a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. 2024.01.19 17:51 MTI

Horvátországban a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki Isztriára és a tengermellék északi részére. Dél-Dalmáciában és Károlyváros (Karlovac) környékén ennél alacsonyabb, narancssárga, Észak-Horvátországban pedig sárga riasztás van érvényben.



A rendőrség több autópálya-szakaszt is lezárt a forgalom előtt. A tehergépkocsik egyáltalán nem közlekedhetnek a Zágráb-Split és a Zágráb-Fiume (Rijeka) autópályán.



A horvát illetékesek felhívják az autósok figyelmét, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően lassabban közlekedjenek, tartsák be a megfelelő követési távolságot, és ne induljanak útnak téli felszerelés nélkül. A rendőrség kitiltja a forgalomból azokat a gépkocsikat, amelyek nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel.



Szlovéniában az ország nagy részén havazik, ami jelentősen lassítja a közlekedést.



Mivel több teherautó is lecsúszott az útról, lezárták az A2-es autópálya délkeleti, Alsó-Krajna (Dolenjska) szakaszát, amely Ljubljanát köti össze a horvát határral, valamint több gyorsforgalmi utat. Az A1-es autópályán, Ljubljana és Maribor között két szakaszt is lezártak a forgalom előtt.



Az ország északkeleti részein a hó vastagsága jelentősen meghaladta az előrejelzett 5 centimétert, és megközelítette a 20-at. A délnyugati, tengermelléki (Primorska) régiókban nem esett nagy mennyiségű hó, de ott a viharos erejű szél okoz gondot a közlekedésben.



A hatóságok arra kérnek mindenkit, ha csak tehetik, ne induljanak útnak.