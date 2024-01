Amerika nagy részén okoz további fennakadásokat a télies időjárás

Az Egyesült Államok több államában okozott további baleseteket, áramkimaradásokat és tanítási szünetet a téli időjárás csütörtökön, a keleti partra péntekre újabb jelentős havazást jeleztek előre a meteorológusok.



New York városára több mint két év után kedden hullott ismét jelentősebb hó, és pénteken további 5 centimétert várnak, ami miatt figyelmeztetést adtak ki.



Csütörtökön a New York állambeli Rochester város repülőterén leszállás után, már gurulás közben lecsúszott az aszfaltról egy kisebb utasszállító repülő, amelynek fedélzetét a tűzoltók segítségével tudták elhagyni az utasok. Az incidensben senki nem sérült meg.



A keleti parti New Jersey és Pennsylvania államok több térségében péntekre szintén további havazást várnak.



A fővárosban, Washingtonban péntekre virradóra újabb több centiméter hó hullott, ami jelentősen lelassította a közlekedést. Maryland, Virginia és Nyugat-Virginia állam több megyéjében az újabb havazás miatt péntekre iskolai szünetet rendeltek el. Nyugat-Virginia állam kormányzója még csütörtökön veszélyhelyzetet hirdetett.

The Rollercoaster ride with the weather will continue into next week. By the beginning of next week, a warm front will rise from the South and temps will be way above normal melting snow and Flood Watches will be in effect. pic.twitter.com/FISwe37ri7