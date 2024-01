Időjárás

Viharos széllel tér vissza a tél

A hétvégén döntően napos, száraz téli időre kell készülni élénk, olykor erős széllel, fagyos reggelekkel és 0 Celsius-fok feletti csúcshőmérsékletekkel. 2024.01.18 14:58 MTI

Pénteken túlnyomóan borult időre kell számítani, csak naplemente környékén kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet északnyugat felől. A déli, illetve a keleti országrészben, továbbá - legtartósabban - a középső országrészben várható további csapadék. Az esőt délelőtt már a délkeleti tájakon is felváltja a havas eső, havazás. Napközben fokozatosan csökken a csapadékhajlam, estére a legtöbb helyen megszűnik a havazás. Az északnyugati, északkeleti szelet nagy területen kísérik élénk, erős, főként a nap első felében helyenként viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt mínusz 1 és plusz 3 fok között várható, de délkeleten reggel még plusz 4, plusz 5 fok is lehet.



Szombaton jobbára derült, napos, száraz idő várható, az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között várható, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délutánra 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap derült lesz az ég, majd a nap második felében északnyugatról délkelet felé átvonul egy felhősáv, de csapadék nem várható, a légmozgás pedig mérsékelt marad. Hajnalban többnyire mínusz 8 és mínusz 3 fok valószínű, de fagyzugokban hidegebb lehet. Kora délután 1-6 fok várható.