Időjárás

Másodfokú riasztást adtak ki ónos eső veszélye miatt

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. szerda délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban az ónos eső várható mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.



A meteorológiai előrejelzés szerint szerdán délnyugatról északkelet felé - jellemzően kis mennyiségű - vegyes halmazállapotú csapadékkal járó tömbök vonulnak, a legtöbb helyen napközben esőbe megy át a csapadék, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár estig, éjfélig is vegyes lehet a halmazállapot. Ezeken a részeken eleinte havazás, majd ónos eső illetve fagyott eső fordulhat elő, az idő előrehaladtával egyre inkább eső valószínű.



A térség északi részén, illetve emellett a Nyírségben a kezdeti havazásból legfeljebb 3 centiméteres hóréteg alakulhat ki, de az északi határvidéken 3 centimétert is meghaladhatja az átmenetileg létrejövő friss hó vastagsága.



Az ónos eső és a fagyott eső mennyisége Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye északi részein a nap második felében meghaladhatja az 1 millimétert - írták.



Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője azt kérte, indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról, és aki teheti, ónos eső miatt érvényben lévő riasztás ideje alatt ne induljon útnak. Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra. Hozzátette: az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok.



Azt kérte, a gyalogosok kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.