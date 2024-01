Időjárás-előrejelzés

Változékonyra fordul az időjárás a héten

Változékonyra fordul az időjárás a héten, esőre, havas esőre is kell számítani. Többször lesz hajnalban mínusz 10 Celsius-foknál hidegebb, napközben pedig kicsivel fagypont felett lesz a hőmérséklet, de csütörtökön egy átmeneti melegedés miatt akár plusz 10-17 fok is előfordulhat. 2024.01.14 21:30 MTI

Hétfőn az ország északi felében délig zömmel napos, míg délen jobbára erősen felhős, borult idő lesz. Délután északon is megnövekszik a felhőzet. A déli tájakon az eső mellett kezdetben havas eső, átmeneti ónos eső előfordulhat, majd ez délutántól egyre inkább havazásba vált át. Az északnyugatira forduló szél az ország északkeleti felében megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.



Kedden eleinte az ország déli harmadán még felhős lesz az ég, és arrafelé havazhat, majd napközben már országszerte kevés felhő, napos idő várható. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, az északi megyékben megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 1, a csúcshőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű.



Szerdára virradóra kevés felhőre, nagyrészt derült égre lehet számítani, majd napközben délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután, estefelé az északkeleti megyékben eső, havas eső előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon egy-egy viharos széllökés is lehet. Hajnalban mínusz 12 és mínusz 3, kora délután 1-7 fok valószínű.



Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen - nagyobb eséllyel az ország északkeleti felén - várható eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estefelé északnyugatira fordul a légáramlás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között várható, kora délutánra általában 10 és 17 fokig, de az északkeleti megyékben helyenként csupán 5 fok köré melegszik fel a levegő.



Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben csökken a felhőzet. Többfelé, majd egyre inkább a déli és keleti tájakon fordulhat elő havazás. Az északnyugati, északi szél sokfelé lesz erős. A hajnali mínusz 4 és plusz 1 fokról kora délutánra 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton jobbára gyengén felhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. A többfelé élénk északi szelet helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 10 és mínusz 3, kora délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Vasárnap is nagyrészt gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nem várható. A nyugatira, délnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet hajnalban mínusz 12 és mínusz 4, kora délután mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.