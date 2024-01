Időjárás

Marad a hideg, télies idő a hétvégén is

Éjszakánként az eddigieknél gyengébb fagy várható és jellemzően 0 Celsius-fok fölött alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. 2024.01.11 14:50 MTI

Marad a télies idő a hétvégén is, de némileg enyhül a hideg: éjszakánként az eddigieknél gyengébb fagy várható és jellemzően 0 Celsius-fok fölött alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A szél élénk, olykor erős lesz - derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többnyire változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de a Duna-Tisza közén és a Tisza mentén egész nap borult maradhat az ég, és itt hószállingózás is előfordulhat. Az északi szél a Dunántúlon és az északkeleti megyékben megélénkül, főként a Bakonyban meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Szombaton általában derült vagy gyengén felhős, az északi és a keleti országrészben változóan felhős idő várható. Csapadék általában nem lesz, de az északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a fagyzugos helyeket leszámítva többnyire mínusz 7 és mínusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul.



Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de az északi, északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás, havas eső. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban a fagyzugos vidékeket leszámítva általában mínusz 7 és mínusz 2, kora délután 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.