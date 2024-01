Pusztító időjárás

OKF: fákat döntött ki és tetőket bontott meg az erős szél több vármegyében

Fákat döntött ki és tetőket bontott meg az erős szél az ország több térségében, főként a Nyugat-Dunántúlon és az ország északkeleti csücskében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel vasárnap késő este.



Vas, Veszprém, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében főleg utakra dőlt fák nehezítették meg a közlekedést, helyenként villanyoszlop tört el, vezetékek szakadtak le és háztetőket bontott meg a szél.



Zala vármegyében, Vonyarcvashegy térségében kétszer is ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, hogy eltávolítsák a sínekről a vasúti forgalmat akadályozó fákat.



Veszprém vármegyében a 71-es főútra rádőlt egy nagy fenyőfa a badacsonyörsi kempingnél, a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók láncfűrésszel darabolták fel és távolították el a fát. Badacsonyban, a Rizling soron a viharos szél félig letépte egy büfé ponyva előtetejét, Révfülön pedig egy családi ház teraszáról bontotta le a műanyag palatetőt - közölték.



Vas vármegyében útra dőlt fának ütközött egy személyautó Csákánydoroszló közelében, a 8-as főút 170-es kilométerénél. Szombathelyen, Sárváron és Kenyeriben is fákat döntött ki a viharos szél. Bozsokon a malom tetejére borult, összetört két napelemet és egy telefonvezetéket is leszakított egy nagy fa.



Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is kidőlt fákat daraboltak szét a tűzoltók láncfűrésszel Boldogkőváralján, valamint a Hidasnémeti és Gönc, illetve a Szemere és Buzita közötti úton. Cigándon egy családi ház zsindelyezett tetőszerkezetét bontotta meg, Mezőkövesden pedig egy családi ház udvarán két fenyőfát is kifordított a földből a szél - ismertette az OKF.



A címlapfotó illusztráció.