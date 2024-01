Időjárás

Meteorológia: a tizedik legcsapadékosabb volt a december

Múlt év decembere a tizedik legcsapadékosabb volt 1901 óta, az év utolsó hónapjában országos átlagban 83,9 milliméter eső esett - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. az elmúlt hónapról készített összegzésében.



A HungaroMet oldalán közölt elemzés szerint a tavalyi év decemberének középhőmérséklete országos átlagban 2,7 Celsius-fok volt, ami 2,2 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát.



A hónap első harmada még a szokásosnál is hidegebb volt, majd december második fele rendkívül enyhe időt hozott, és összességében nagyon enyhe decemberen vagyunk túl. Az ország déli felén általában meghaladta a 3 fokot, helyenként a 4 fokot is elérte a középhőmérséklet, míg fagypont közeli havi átlagérték csak az Északi-középhegység térségében fordult elő - írták.



Hozzátették: a kilencedik legcsapadékosabb november után a csapadékos időjárás decemberben is folytatódott, és a decemberi csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 83,9 milliméter volt, ami a 45,6 milliméteres átlagot 84 százalékkal haladja meg, és ezzel a tizedik legcsapadékosabb december lett országosan 1901 óta.



A legtöbb - 150 milliméter körüli - havi csapadékot a Dunántúli-középhegység térségében, a legkevesebbet - 50 milliméter alatt - a Bükktől északra mérték.



Az elemzésben arról is írtak, hogy 2023 utolsó két hónapjában országosan az előzetes adatok alapján 190,9 milliméter csapadék esett, ami a harmadik legnagyobb érték a 20. század eleje óta, csak 1965-ben (196,1 milliméter) és 1952-ben (207,1 milliméter) volt ennél több a november-decemberi kéthavi csapadékmennyiség Magyarországon.