Időjárás

Rendkívüli tél fagyasztotta meg az északi államokat - videók

A skandináv államok hozzászoktak a hideg telekhez, de Svédországban ritka, hogy a hőmérséklet -40C alá süllyedjen. Ám az ország északi részén évek óta a leghidegebb hőmérsékleti viszonyok uralkodnak jelenleg is.



Finnország egyes területein a héten szintén akár -40 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, néhány helyen a rekordalacsony téli hőmérsékletet mértek. Helsinkiben olyan hideg van, hogy befagyott a tenger az öbölben.



Újév napja óta heves havazás borította be Norvégia déli részeit. I



Dánia több részén, köztük Jütlandban a rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék el az utakat. Kelet-Dánia egyes részein csütörtökig akár 70 cm hó is hullhat. A dániai Randers városában továbbra is közlekedtek a buszok, de a fegyveres erőket a térségbe vezényelték, hogy segítsék a mentőszolgálatokat.