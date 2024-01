Időjárás

Markáns lehűlésre figyelmeztet a meteorológia

Egyelőre bizonytalan, hogy az érkező hideg levegő mennyire kerül átfedésbe a Magyarországtól délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon csapadékzónájával.

A hét végétől markáns lehűlés várható - figyelmeztetett a HungaroMet Nonprofit Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán. Mint írták, az enyhe, tavaszias időt hirtelen váltja a zord tél, ami sokak szervezetét megterhelheti.



Az Északkelet-Európában felgyülemlett hideg, sarkvidéki levegő a hét végén nagy lendülettel megindul dél felé, és elárasztja a Kárpát-medencét, a jövő héten így kemény éjszakai fagyokra van kilátás, és a nappalok is csípősek lesznek - közölték.



Megjegyezték: egyelőre bizonytalan, hogy az érkező hideg levegő mennyire kerül átfedésbe a Magyarországtól délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon csapadékzónájával.



Szombaton többfelé eső várható, vasárnap viszont már egyre inkább a ciklon "hátoldalára kerülünk", a hideg levegő megérkezésével pedig bekövetkezik a halmazállapot-váltás.



Mindeközben azonban szűnik a csapadék, így korai lenne még hómennyiségről beszélni - tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a havazást - átmeneti jelleggel - ónos eső, fagyott eső is megelőzheti, sőt a korábban még eső formájában lehullott csapadék is lefagyhat, így igazi téli útviszonyokra kell számítani.